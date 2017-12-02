Марс оказался важнее Украины: в ЕС отменили часть антироссийских санкций

В Европейском союзе приняли решение о выведении из-под санкционного режима операции, предусматривающие закупку либо продажу ракетного топлива гидразин российского производства, которое необходимо для совершения полета на Марс. Как передает replyua.net, соответствующий документ уже опубликован в официальном журнале Евросоюза, он вступил в силу сегодня, 2 декабря. Вместе с тем, подчеркивается, что операции с гидразином можно проводить при условии, что его будут использовать для испытания и полетов модуля ExoMars в рамках миссии ExoMars 2020.
Следует напомнить, что Российская Федерация и Евросоюз ведут работу над совместным проектом, итогом которого должен стать полет на Марс.
Ранее стало известно, что Геннадий Рябцев, являющийся заместителем директора научно-технического центра «Психея», выступил с заявлением, согласно которому страны Европы «не будут ограничивать себя в потребляемой энергии ради того, чтобы украинцам жилось хорошо». В том числе, ЕС продолжит закупку российских энергетических ресурсов. Рябцев подчеркнул, что Украина находится далеко не среди главных приоритетов стран Европы.
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