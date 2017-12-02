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Габриэль сделал заявление об аннексии Крыма

Габриэль сделал заявление об аннексии Крыма
Правительство Германии осуждает Россию за незаконное присоединение полуострова Крым и нарушение прав человека в Крыму. Более того, власти Германии регулярно говорят об этом российской стороне.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, об этом говорится в заявлении немецкого МИДа. «Зигмар Габриэль и все федеральное правительство постоянно и без обиняков критикуют аннексию Крыма, которая противоречит международному праву, в том числе в ходе встреч и переговоров с российским правительством и общественностью», - сообщили в немецком внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, в МИД подчеркнули, что выступают за соблюдение прав человека на полуострове и за восстановление верховенства права.

Напомним, что ранее украинские правозащитники призывали министра иностранных дел Германии «надавить» на российские власти, чтобы они разрешили допустить медиков к украинским политзаключенным, которые находятся в тюрьмах Крыма и России. Также нужно отметить, что ранее Владимир Балух, крымский политзаключенный, был выпущен на свободу из СИЗО и помещен под домашний арест.
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