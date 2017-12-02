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Стало известно, какой яд принял хорватский генерал на суде в Гааге

Стало известно, какой яд принял хорватский генерал на суде в Гааге
Слободан Пральяк, хорватский генерал, принял цианид калия после того, как судьи Гаагского трибунала вынесли ему приговор. Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, такие данные передала прокуратура Нидерландов.

Правоохранителями было установлено, что в крови генерала был очень высокий уровень концентрации цианида калия, который привел к острой сердечной недостаточности, в результате чего Пральяк скончался. Однако в прокуратуре подчеркнули, что правоохранители пока не могут выяснить, где генерал раздобыл яд, а также, как сумел пронести его в здание суда. Ранее в Хорватии нашли прощальное письмо генерала, из которого становится понятно, что он заранее спланировал свою смерть.

В доме семьи Пральяка в Загребе в течение двух лет хранился закрытый конверт, который генерал распорядился вскрыть в случае его внезапной смерти. После суицида генерала его жена и дети открыли конверт. Пральяк обратился к родственникам и попросил кремировать тело после смерти, а прах развеять над кладбищем в Загребе.
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