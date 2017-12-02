Британская разведка: «Россия остается главной угрозой мировой безопасности»

Россия вмешивается в дела своих соседей последние двадцать лет, и она бросает вызов системе мировой безопасности, которая сложилась после 1991 года.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Таймс, такое заявление прозвучало от Алекса Юнгера, гендиректора Секретной разведывательной службы Великобритании. «После непродолжительного периода в начале 1990-х годов, когда Россия принимала правила игры, соглашаясь с нормами мирового порядка после окончания холодной войны, она начала фальсифицировать правила, притворяясь, что придерживается международных соглашений, при этом откровенно нарушая их. Закрепившись благодаря росту цен на нефть и контролю Путина над политической системой, Россия бросила вызов системе безопасности путем вмешательства в политику других стран», - заявил Юнгер.
По его словам, у Кремля появилось чувство безнаказанности, и это чувство взрастили западные страны, которые не реагируют на действия России. Глава разведки также отметил, что Великобритания должна прикладывать больше усилий в том, чтобы противостоять гибридной войне, которую РФ устроила против европейских государств.