Варшава и Киев возобновляют переговоры по эксгумации поляков

Глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wPolityce заявил, что Киев и Варшава 4 или 5 декабря возобновляют переговоры по вопросу восстановления эксгумации поляков на украинской территории, передает replyua.net.
«На сегодняшний день есть возможность вернуться к польско-украинским переговорам, в которых примет участие вице-премьер-министр Глинский. Это заседание должно состояться 4 или 5 декабря, и мы будем надеяться, что удастся принять решение о возвращении к эксгумации. Мы не остановим наши усилия, так как надежда умирает последней. К тому же, эти вопросы можно решить без затрат», - сказал глава польской дипломатии. Витольд Ващиковский отметил, что у Украины есть современные герои, в частности, воины АТО, Небесная Сотня. В то же время, военные УПА, которые были участниками боевых действий во время Второй мировой войны, польский министр назвал «спорными героями».
Ващиковский также раскритиковал Россию за попытки вмешательства в историю, стремления избавиться от фактов о пакте Молотова-Риббентропа, а также за заявления о том, что Польша якобы являлась одной из провокаторов Второй мировой войны.