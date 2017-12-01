ЕС отказал Украине в предоставлении 600 млн. евро транша

Еврокомиссия не будет перечислять Украине третий транш макрофинансовой помощи, размер которой должен быть составить 600 миллионов евро в рамках программы утвержденной два года назад. Как передает replyua.net, об этом идет речь в тексте заявления, опубликованного на сайте Европейской комиссии.
В соответствии с сообщением, украинские власти выполнили большую часть обязательств, которые прошли согласование с Евросоюзом. Вместе с тем, Киев не выполнил четыре обязательства, имеющих отношение к третьему, окончательному траншу программы, по состоянию на сегодняшний день остаются невыполненными.
«С учетом этого Комиссия не может принять решение о выплате третьего, последнего транша текущей программы. Призываем украинские власти сохранить импульс реформ во многих областях, которые с успехом продвинулись вперед, завершить меры, которые были выполнены в рамках текущей программы», — говорится в заявлении. Также отмечается, что Европейская комиссия готова к рассмотрению вопроса о дальнейшей макрофинансовой помощи Украине, если реформы активизируются.