ЕС не будет защищать Украину от Путина – эксперт

Европейские страны не пойдут на уменьшение потребления российских энергетических ресурсов во благо жителей Украины, поэтому закупки энергии из РФ будут продолжаться. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такое мнение озвучил заместитель директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.
Рассуждая о заявлении бывшего президента Украины Виктора Ющенко относительно того, что Европа покупает 82% энергоресурсов, производимых в России, он заметил: «У нас почему-то принято считать, что Украина является очень серьезным пунктом в европейском политическом курсе. К большому сожалению, это не так. Мы входим в первую и вторую десятку тех задач, которые в первую очередь решают страны Европейского Союза. Поэтому не нужно думать, что ради того, чтобы украинцам жилось хорошо, европейцы пойдут на ограничение себя в потребляемой энергии».
В данном контексте эксперт добавил, что санкции, которые были введены против России, являются больше политическими, чем экономическими. «В общей сложности, никто не намерен разругаться с Путиным ради Украины», - убежден эксперт.