Берлускони снова предстанет перед судом

Сильвио Берлускони, бывшего премьер-министра Италии, снова вызывают в суд, и на этот раз речь идет о «деле Руби» - Берлускони предъявлено обвинение в пользовании услугами проституток, не достигших совершеннолетия.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ANSA, в прокуратуре Милана ранее заявили о том, что итальянский политик, скорее всего, давал взятки свидетелям этого дела. Прокуратура уже отправила запрос в суд Сиены, откуда пришел положительный ответ по делу против 81-летнего политика. По версии прокуратуры, в 2015 году политика оправдали в Кассационном суде из-за того, что подкупленные свидетели лгали в ходе заседаний. В 2013 году Берлускони был признан виновным еще по одному делу — о налоговых преступлениях. Его приговорили к четырем годам тюрьмы, затем срок сократили до года.
Карима эль-Маруг, танцовщица из Марокко, – это и есть та самая Руби, которая фигурирует в деле. Как считает следствие, Берлускони имел сексуальные связи с этой девушкой, и на тот момент ей еще не исполнилось 18 лет. Бывший итальянский премьер прославился на весь мир именно своими «сексуальными похождениями». О количестве любовниц и его интимной жизни уже ходят легенды.