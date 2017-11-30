Власти одного из польских городов поразили своим отношением к украинцам

Официальная интернет-страница сайта польского города Познань будет вестись на украинском языке. Помимо этого, искать информацию можно будет на английском, немецком, испанском, португальском, итальянском и хорватском языках. Как передает replyua.net, об этом сообщили в пресс-службе городской власти Познани. Стоит отметить, что этот город является первым в стране, который добавил украинский язык в версию своего сайта. На такой шаг было принято решение пойти из-за роста количества украинцев в городе.
«Таким образом город ответил на рост числа жителей украинского происхождения, составляющих 90% иностранцев, приезжающих в Познань. Новые сообщения с Киевом и Львовом способствует росту движения с этой страной», – заявила Марта Мазурек, занимающая должность уполномоченного мэра города по вопросам противодействия дискриминации.
Отметим, что данная усовершенствованная версия сайта города уже восьмая. На нем будет возможность получить основную информацию об истории и традициях Познани, справочную информацию относительно обучения или трудоустройства. Портал предлагает советы для заполнения или получения необходимых документов, проживание и т. д.