Польша провела учения по противодействию захвата территории страны

По информации журналистов Polskie Radio, в юго-восточной части Польши на полигоне недалеко от местности Свентошув подошли к концу военные учения, которые проводились под криптонимом «Барсук-17», передает replyua.net. По словам главы Министерства национальной обороны Польши Антони Мацеревича, данные учения крайне важны, так как военнослужащие имели возможность поупражняться в осуществлении контратаки, что является необходимым в ситуации угрозы и захвата части территории Республики Польша врагом.
Участниками подготовки стали не менее тех тысяч военнослужащих, представляющих одиннадцатую Любускую бронетанковую кавалерийскую дивизию и подразделения американской второй Танковой бригады боевой группы, которая находится в Жагане. Кроме того, в подготовках также использовано шесть сотен транспортных средств.
Впервые на территории полигона можно было наблюдать за самоходной артиллерийской установкой с пушкой-гаубицей «Краб» и самоходным минометом «Рак». Проведение маневров «Барсук – 17» продолжалось с понедельника, 27 ноября.