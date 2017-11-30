Историк: «Поляки воспринимают Украину так же, как и Россию»

Лукаш Адамский, известный польский политолог и историк, сделал заявление о том, что Украину поляки воспринимают точно так же, как и Россию, информирует replyua.net со ссылкой на Польское Радио.
По словам Адамского, поляки начали менять отношение к Украине в 1991 году, когда она заявила о независимости. «Когда оказалось, что на самом деле подавляющее большинство польского общества считалась никаким не хорошим негодяем, а жертвой исторических катаклизмов, и упреком, который может себе поставить Польша, являются в основном дискриминация украинского меньшинства в довоенной Польше и какой-то степени также операция «Висла», в Украине это встретили с определенным шоком и недоверием», - подчеркнул историк.
Напомним, что ранее стало известно о решении польских властей, связанном с новыми правила трудоустройства иностранцев, которые вступят в силу уже с 1 января. Отмечается, что в Польше будет отменена декларация о намерении трудоустроить гражданина другой страны, а вместо нее появится платное разрешение на сезонные работы. Только с этим разрешением иностранцы смогут приехать на заработки в Польшу.