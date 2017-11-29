В лучших традициях украинского парламентаризма: в ФРГ коалиции нет, но Меркель продолжает работать

Как передает replyua.net, политические эксперты уже отправляют канцлера ФРГ Ангелу Меркель на досрочные парламентские выборы, но тем не менее ситуация не настолько патовая, как пишут некоторые обозреватели. Сейчас политическая ситуация в Германии некоторым образом находится действительно в «подвешенном» состоянии, но никто не отправлял в отставку правительство, которое работает с 2013 года. Об этом в эфире «Громадського радио» рассказал политолог Виктор Савинок.
По его словам, правительство Меркель находится в режиме выполнения обязанностей, то есть, все текущие дела это правительство может вести, но думать о концептуальных вещах, делать какие-то изменения, принимать какие-то важные законы правительство не может. Хотя в последнее время, несмотря на то, что на прошлой неделе провалились переговоры по формированию так называемой «ямайской» коалиции, партии, которые в нее входят, это Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз, Свободная демократическая партия и Союз 90 Зеленые, приняли решение о удлинение мандатов Бундесвера за рубежом.
Политолог подчеркнул, что это говорит о том, что есть правительство в «подвешенном» состоянии, есть «подвешенный» парламент без коалиции, который вдобавок слишком разнороден, по сравнению с прошлым созывом. Тем не менее они в каких-то вопросах способны работать, а в других нет.