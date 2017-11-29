валюта
СпецтемаБлогер: худенькие парнишки, 19 лет, гибнут на фронте, а богатырь – к путенцам: добрая, красивая Украина

В лучших традициях украинского парламентаризма: в ФРГ коалиции нет, но Меркель продолжает работать

В лучших традициях украинского парламентаризма: в ФРГ коалиции нет, но Меркель продолжает работать
Как передает replyua.net, политические эксперты уже отправляют канцлера ФРГ Ангелу Меркель на досрочные парламентские выборы, но тем не менее ситуация не настолько патовая, как пишут некоторые обозреватели. Сейчас политическая ситуация в Германии некоторым образом находится действительно в «подвешенном» состоянии, но никто не отправлял в отставку правительство, которое работает с 2013 года. Об этом в эфире «Громадського радио» рассказал политолог Виктор Савинок.

По его словам, правительство Меркель находится в режиме выполнения обязанностей, то есть, все текущие дела это правительство может вести, но думать о концептуальных вещах, делать какие-то изменения, принимать какие-то важные законы правительство не может. Хотя в последнее время, несмотря на то, что на прошлой неделе провалились переговоры по формированию так называемой «ямайской» коалиции, партии, которые в нее входят, это Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз, Свободная демократическая партия и Союз 90 Зеленые, приняли решение о удлинение мандатов Бундесвера за рубежом.

Политолог подчеркнул, что это говорит о том, что есть правительство в «подвешенном» состоянии, есть «подвешенный» парламент без коалиции, который вдобавок слишком разнороден, по сравнению с прошлым созывом. Тем не менее они в каких-то вопросах способны работать, а в других нет.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: худенькие парнишки, 19 лет, гибнут на фронте, а богатырь – к путенцам: добрая, красивая Украина

Срочно: Вокруг Донецкого университета разгорается нешуточный скандал
Важное за сутки
28 ноя 2017
19521

Блогер: худенькие парнишки, 19 лет, гибнут на фронте, а богатырь – к путенцам: добрая, красивая Украина

Вся эта история с программой «Время строить» Медведчука на канале «Интер» - чистой воды провокация. Пробный камень был брошен в годовщину Майдана – на колоннах входа в стадион имени Лобановского на

28 ноя 2017
18626

«Я терпел долго»: Известный телеведущий резко обратился к критикам «Сватов»

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в соцсети Facebook поддержал юмориста Владимира Зеленского, записавшего недавно видеообращение к СБУ в связи с

28 ноя 2017
6997

Ультрас остановили автобус ФК «Шахтёр» и поставили футболистам ультиматум

Участники фанатских группировок донецкой The Club, Kharkiv City Patriots совместно с организацией «Национальный корпус» остановили транспортное средство, в котором ехала футбольная команда «Шахтёр»

Последние новости

Актер Мягков прокомментировал информацию о своей госпитализации

Синоптики предупредили о сильных осадках и гололедице в Киеве

Неожиданно: молодая жена Джигарханяна заявила о беременности

Хитрости в период распродаж

Предложение Богомолец возвращает нас в старые, добрые времена СССР, – политолог

В Николаеве против строительства жилья для действующих военных выступает союз офицеров-пенсионеров

Участник АТО: власть должна принять политическое решение – либо торгуем с ОРДЛО, либо полностью блокируем территорию

В «ЛНР» не хотят проведения поэтапного обмена пленными

Впервые: Украина оказалась в двадцатке европейских газовых хабов

Угроза войны реальна, как никогда: Каспаров спрогнозировал новый этап войны на Донбассе

Венгерское правительство проводит консультации с Шуфричем по вопросам Украины

В Одессу прибыл корабль НАТО, вооруженный до зубов

После двух сроков президентства Порошенко выполнить требование отца Парасюка, – блогер

В лучших традициях украинского парламентаризма: в ФРГ коалиции нет, но Меркель продолжает работать

Политолог: президент в Одессе сыграл на опережение Саакашвили, не дав ему раскачать ситуацию

Крым вернется в состав Украины, но это будет «убитый» полуостров – Тымчук

«Его только это и держит»: американский политолог спрогнозировал конец Путина

«Парковочный геноцид» добрался до Киева

Россия управляет боевиками на Донбассе – конгрессмен из США

Бутусов рассказал, для чего Россия и далее вкладывает деньги в ОРДЛО

 Новости за день