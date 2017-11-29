СМИ: Великобритания и ЕС согласовали сумму компенсации за Brexit

Издание Telegraph сообщило о достигнутых договоренностях относительно предварительной суммы компенсации за Brexit. Как передает replyua.net, такую информацию распространили источники в группе переговоров. Отмечается, что согласование условий состоялось на минувшей неделе, теперь стало возможным начать торговую часть переговоров. По данным издания, окончательная сумма «открыта для согласования», ее пределы составляют 45–55 млрд. евро.
Кроме того, участники переговоров достигли определенных соглашений накануне важной встречи председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которые должны состояться на следующей неделе.
В средствах массовой информации ранее сообщалось о согласии Мэй на то, что Великобритания выплатит Европейскому союзу 40 миллиардов фунтов (примерно 45 миллиардов евро) за выход с Евросоюза, однако окончательная сумма будет засекречена от общества. Инсайдерские источники сообщили, что конкретные суммы не станут озвучивать для нераспространения «политического шума».