Эксперт: Европа опасается дезинтеграции России, нашпигованной ядерным оружием

Руководитель центра общественно-информационных технологий «Форум» Валерий Дымов в интервью сайту «24» выразил мнение, что европейские страны в российской агрессии против Украины встали на сторону России, передает replyua.net. По словам политолога, как раз по этой причине на Западе война на Донбассе называется гибридной. Главе Кремля удалось разбудит в Европе силы праворадикального направления, и Польша в данном случае не составила исключения.
«Заложниками Путина оказалась не только Украина, но и европейские политические деятели и граждане, так как им не хочется дезинтегрировать огромную российскую территорию, нашпигованную ядерными бомбами. Европа опасается, что Россия окажется «бесхозной», а такие, как, условно говоря, «гиви и моторолы», там будут беспрепятственно разгуливать, - считает Дымов.
В связи с этим, говорит политолог, польский президент Анджей Дуда, заявив, что, если перед европейскими странами встанет категорический выбор между Украиной или Россией, то европейцы выберут Москву, озвучивает то, что все хорошо знают. «В Европе много кому хочется быть Путиным больше, чем сам Путин – активизировать в своих странах волну ксенофобии, шовинизма, и Польша, увы, не стала исключением», – говорит эксперт.