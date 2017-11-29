Немецкий военный предупредил НАТО об атаке России с моря

Андреас Краузе, командующий Военно-морским флотом ФРГ, заявил о том, что на море прямой угрозы от России сейчас не фиксируется, однако наблюдается повышенная напряженность, и Западу необходимо подготовиться, чтобы отразить возможную агрессию на море, сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ.
По словам вице-адмирала, повышение активности на море со стороны России Германия и многие ее западные партнеры наблюдают последние четыре года. «Я не хотел бы утверждать, что мы в настоящее время стоим на грани конфликта, агрессии со стороны России, но мы должны быть в состоянии дать адекватный и своевременный ответ, если будет такое развитие», - заявил Краузе. Вице-адмирал также подчеркнул, что российские авианосцы находятся у берегов Сирии, а работы по развертыванию подводных мощностей РФ проводит тайно, и в этой ситуация Германия, а также все ее партнеры по Евросоюзу и НАТО должны стать солидарными, вместе выступить, а также использовать общие подходы, чтобы отразить возможные удары.
Напомним, что Грузия собирается усилить свою обороноспособность из-за постоянной угрозы со стороны России, сообщил во время конференции по обороне и безопасности в Батуми президент страны Георгий Маргвелашвили. Он заявил, что соседство с Россией несет потенциальную угрозу для Грузии.