Росія може отримати перемогу над Україною у Раді Європи – експерт

За повернення російської делегації до складу Ради Європи можуть проголосувати низка країн Європи, які мають спільні кордони з Україною. Як інформує replyua.net, таку точку зору в інтерв’ю журналістам «Обозревателя» висловив експерт з міжнародних питань Українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимир Воля.
«Представники Угорщини, Румунії та багатьох інших країн можуть проголосувати за те, щоб делегація Російської Федерації повернулася до Парламентської асамблеї Ради Європи. Багато хто зауважує, що збитки від того, що не сплачуються членські внески, будуть більшими, ніж від повернення Росії. Суть проблеми ще й у тому, що Туреччина, Азербайджан теж наполягають на скороченні фінансування. Для Ради Європи це може призвести до великих проблем», - зазначив Володимир Воля. На його переконання, існує ризик того, що Польща також може проголосувати за повернення РФ до складу організації.
Тим часом у Раді Європи почали обговорювати можливість скасування антиросійських санкцій, які було запроваджено через агресивну політику Кремля по відношенню до України.