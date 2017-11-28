Die Welt: На Западе все делают для того, чтобы РФ не разозлилась Восточным партнерством с Украиной

На протяжении всех лет существования программы «Восточное партнерство» Европейский союз в значительной мере сблизился с Молдовой, Украиной и Грузией, однако эти государства по-прежнему должны проделать большую работу для того, чтобы установить стабильную демократию, так как структуры власти по-прежнему коррумпированы. Как передает replyua.net, об этом в своей статье для немецкого издания Die Welt написали Герхард Гнаук и Кристоф Шильтц.
По их мнению, важно отметить еще одну сторону медали, в соответствии с которой на Западе все делается для того, чтобы Россия не разозлилась из-за Восточного партнерства с назваными выше странами. Как раз в связи с этим ни у одного из этих государств нет перспективы на присоединение к Европейскому Союзу. Относительно Украины, то она, с точки зрения авторов статьи, не станет членом ЕС еще, как минимум, два десятка лет.
Эта точка зрения может быть подтверждена тем, что на последнем саммите Восточного партнерства президент Петр Порошенко заявлял, что «Украина окончательно должна вернуться в свой европейский дом», а европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в ответ на это сказал: «Давайте сосредоточимся на том, что можно осуществить», сказано в публикации.