В интервью изданию Sputnik Česká republika Петер Марчек, который является депутатом Национального Совета Словакии, рассказал, по какой причине он намерен инициировать голосование в высшем законодательном органе страны о признании аннексии Крыма Российской Федерацией, передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости».
«С целью справедливости, для нормализации ситуации, прекращения насилия и шантажа со стороны Европейского союза и Украины, которая хочет проводить политику евроинтеграции и предала добрые отношения со славянскими народами за миску чечевичной похлебки от Запада», – заявил он.
Также политик добавил, что в парламенте Словацкой Республики в течение некоторого времени активно обсуждается вопрос об отмене антироссийских санкций и признании аннексии Крыма, а в местных средствах массовой информации «однобоко подается информация людям, у которых нет никакого шанса узнать правду о проблемных аспектах украинско-русских отношений». Кроме того, по словам Марчека, Украина еще в 1991 году, по результатам референдума, «должна была предоставить автономию Закарпатью».