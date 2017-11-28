У них есть право так говорить: Портников сделал громкое заявление о претензиях Венгрии к Украине

По мнению украинского публициста Виталия Портникова, у официального Будапешта есть полное право на возмущение относительно нового закона Украины «Об образовании», который недавно вступил в действие. Как передает replyua.net, такую точку зрения публицист озвучил в интервью изданию «Апостроф».
«В то же время, я думаю, что у Будапешта есть полное право озвучивать такие заявления. Вы на самом деле не понимаете? Имеются в виду взаимоотношения между суверенными государствами с разными точками зрения. У венгров свое мнение о том, какой должна быть система образования в Украине. Они утверждают, что так на должно быть, а мы им отвечаем, что так должно быть. У нас с ними ведется диалог. Если кто-то следит за событиями мировой политики, то ему известно, что у Венгрии были по этому поводу конфликты с Румынией», - говорит Портников.
Кроме того, эксперт акцентировал внимание на том, что, относительно именно венгерского языка, новое законодательство почти никак не ограничивает его преподавание в украинских школах. «Венгерская школа останется такой же, как и ранее, только увеличится количество предметов, преподаваемых на украинском языке», - подчеркнул Портников.