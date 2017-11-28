Правительство Германии заявило о поддержке России в вопросах участия в ПАСЕ

Немецкое правительство полностью поддержало Турбьерна Ягланда, генсека Совета Европы, в его усилиях по возвращению российской делегации в ПАСЕ, информирует replyua.net со ссылкой на DW.
Ранее сотрудники этого издания направили запрос в Министерство иностранных дел Германии, откуда незамедлительно пришел ответ по позиции немецких властей в отношении заявлений Ягланда. «Правительство Германии поддерживает генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда в его усилиях по поиску решения для будущих вызовов», - говорится в заявлении. Также в правительстве Германии подчеркнули, что Совет Европы является важной организацией, которая выступает за демократию, права человека и верховенство права, и СЕ призван не только поддерживать, но и усиливать диалог 47 государств, входящих в организацию.
«Будет ли и с какими правами российская делегация вновь участвовать в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы, должна решать сама российская делегация или ПАСЕ, в которую входят депутаты стран-членов Совета Европы», - заявили в Берлине. Напомним, ранее Ягланд не исключил, что с Россию могут снять санкции и выполнят ее условия для возвращения в ПАСЕ.