Германия поддержала Ягланда в вопросе возобновления членства России в ПАСЕ

Турбйорна Ягланда относительно участия российской делегации в ПАСЕ. Как передает replyua.net, об этом сказано в тексте официального ответа немецкого внешнеполитического ведомства в ответ на запрос журналистов Deutsche Welle относительно позиции официального Берлина по поводу недавних заявлений Ягланда о роли России в Совете Европы.
«Совет Европы является важным органом, который отвечает за права человека, демократические ценности и верховенство права, который призван поддерживать и усиливать диалог 47 стран-участниц из этих и других тем», — сказано в документе.
Дипломаты Германии назвали Совет Европы «незаменимым» в качестве «хранителя» Европейской конвенции по правам человека и «свыше двухсот других конвенций, соблюдение которых контролирует Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)».
«Решение о возобновлении права российской делегации принимать участие в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы должно быть принято членами этой делегац3ии или ПАСЕ, в которую входят депутаты стран-членов Совета Европы», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Германии.