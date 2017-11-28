Грибаускайте подписала очень неприятный закон для России

Даля Грибаускайте, президент Литвы, накануне, 27 ноября, подписала закон о введении жестких санкций против иностранцев, нарушающих права человека, а также против коррупционеров.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, закон предусматривает запрет на въезд в Литву иностранцам, которые так или иначе связаны с отмыванием денег, коррупцией и нарушениями прав человека. Указ вступит в силу с января следующего года, и ранее этот закон был принят литовским парламентом. В «список Магнитского» попали 44 россиянина, и среди них очень много высокопоставленных лиц – Олег Логунов, генерал-майор, а также Александр Бастрыкин, замглавы Следственного комитета РФ. Также в список попали судьи, которые приняли решение по делу Магнитского, - Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров, руководство Московской налоговой инспекции и другие.
В Литве отметили, что это еще не полный список, и со временем в него будут включены и другие россияне. «Те, кто попирает общепринятые права и свободы человека, обязаны знать, что в демократическом мире они нежелательны», - отмечает в пресс-релизе к закону.