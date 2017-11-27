Додон: У Молдовы нет шансов вступить в ЕС

Молдавский президент Игорь Додон прокомментировал результаты саммита «Восточное партнерство» и заявил, что у его страны нет никаких шансов на вступление в Европейский союз. Как передает replyua.net, об этом идет речь в официальном заявлении Додона, опубликованном на официальном сайте президента. «Саммит Восточного партнерства стал подтверждением призрачности европейской интеграции. Стало очевидно, что досье Молдовы лежит в самом нижнем ящике забот Европы», – заявил он.
Также молдавский лидер считает, что кишиневские власти пользуются своей антироссийской геополитической риторикой только для того, чтобы создать себе благоприятный идеологический фон.
«Под сопровождение проевропейской риторики правящий режим способствовал разрушению стратегических партнерских отношений с Российской Федерацией, искусственным образом спровоцировал конфликты и скандалы, которые отдалили нас от наших восточных партнеров, которые постоянно играли важную роль в развитии экономики нашего государства», — добавил Додон. Как известно, на саммите Восточного партнерства, который проходил 24 ноября в Брюсселе, была принята итоговая декларация.