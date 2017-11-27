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За распространение детского порно в Польше арестовали политтехнолога «Самопомочи»

За распространение детского порно в Польше арестовали политтехнолога «Самопомочи»
Польские правоохранители задержали известного политтехнолога Петра Тихомовича, который работал на партию «Самопомич» и львовского градоначальника Андрея Садового. Как передает replyua.net, об этом сообщили журналисты телеканала Zik со ссылкой на польские СМИ. Отмечается, что Тихомович занимался распространением детского порно.

В настоящее время известно, что польская полиция начала акцию «RINA», целью которой является выявление педофилов. При проведении этой акции правоохранители обнаружили несколько десятков компьютеров, дисков и других носителей с детской порнографией.

Правоохранители начали расследование по отношению к 34 лицам, из которых 12 уже признались, что у них есть детское порно. Шестерым из них уже предъявили обвинение, за что они могут на пять лет оказаться в тюрьме. В перечне лиц, у которых были проведены обыски, по информации журналистов, был известный политтехнолог Петр Т. Ранее у него уже пытались найти материалы с детской порнографией, но тогда на его компьютере ничего найти не удалось.
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