За распространение детского порно в Польше арестовали политтехнолога «Самопомочи»

Польские правоохранители задержали известного политтехнолога Петра Тихомовича, который работал на партию «Самопомич» и львовского градоначальника Андрея Садового. Как передает replyua.net, об этом сообщили журналисты телеканала Zik со ссылкой на польские СМИ. Отмечается, что Тихомович занимался распространением детского порно.
В настоящее время известно, что польская полиция начала акцию «RINA», целью которой является выявление педофилов. При проведении этой акции правоохранители обнаружили несколько десятков компьютеров, дисков и других носителей с детской порнографией.
Правоохранители начали расследование по отношению к 34 лицам, из которых 12 уже признались, что у них есть детское порно. Шестерым из них уже предъявили обвинение, за что они могут на пять лет оказаться в тюрьме. В перечне лиц, у которых были проведены обыски, по информации журналистов, был известный политтехнолог Петр Т. Ранее у него уже пытались найти материалы с детской порнографией, но тогда на его компьютере ничего найти не удалось.