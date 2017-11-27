Польша резко высказалась в сторону РФ за высылку польского историка: это враждебный акт

Так, 27 ноября текущего года министр национальной обороны Польши Антони Мацаревич заявил, что выдворение властями Российской Федерации польского историка Института национальной памяти Генрика Глембоцкого можно назвать только враждебным актом. В частности, чиновник отметил: «Выдворенный поляк – это известный историк, который работал, в том числе, над вопросом, связанным с органами безопасности советского государства, он невероятно глубоко изучал тот штат и ведомство. Следовательно, я имею основания полагать, что это является враждебным актом по отношению к историкам, которые показывают уровень зависимости и порабощения граждан Польши режимом Советского Союза. Я объясняю это именно так».
При всем этом польский военный лидер отметил, что такой шаг России является попыткой заявить, что «люди, которые показывают в своих трудах то, чем в действительности была тоталитарная советская система, являются незваными гостями для русских».