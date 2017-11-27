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Литва подписала «акт Магнитского», - реакция России

Литва подписала «акт Магнитского», - реакция РоссииВ отделе по связям с общественностью президента Литвы была обнародована информация, что Даля Грибаускайте подписала закон, аналогичный «акту Магнитского», о чем информирует replyua.net.

Как стало известно, литовский парламент проголосовал за такой закон еще в средине ноября. Постановление предусматривает собой запрет въезда в Литву сроком на пять лет для иностранцев, которые нарушили права человека, или же которые имеют отношение к крупномасштабной коррупции и отмыванию денег и в результате этого были внесены в списки других государств-членов Евросоюза, перечень запрещенных лиц Североатлантического Альянса, или же Европейской ассоциации свободной торговли. Сама же лидер Литвы Даля Грибаускайте, в свою очередь, отметила, что ее республика совместно с международным сообществом говорит жесткое «нет» отрицанию прав человека и «грязным деньгам». А те люди, по ее словам, которые попирают это, должны понимать, что они «нежелательны в демократическом мире». Известно, что документ начнет действовать в Литве в январе месяце следующего года.

Стоит отметить, что в России негативно отнеслись к принятию такого закона Литвой. К примеру, Андрей Клишас, глава комитета Света Федерации по конституционным правам, заявил, что это непременно приведет к «дальнейшему разрушению двусторонних отношений». А посол РФ в Литве Александр Удальцов поспешил заявить, что Кремль будет вынужден пойти на ответные меры.
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