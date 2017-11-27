Европа закроет границу: в Литве подписан «закон Магнитского»

Литовский президент Даля Грибаускайте подписала закон, соответствующий «акту Магнитского». Как передает replyua.net
, соответствующую информацию предоставили в пресс-службе лидера страны. Грибаускайте считает, что возглавляемая ею страна, поддерживая международное сообщество, твердо говорит «нет» «грязным деньгам» и отрицанию прав человека. Тем, кто их преследует, должно быть известно, что «в демократическом мире они нежелательны», отметила президент. «Правовое государство нельзя себе представить без верховенства закона и уважения к правам человека», - считает Грибаускайте.
В парламенте Литвы этот закон был принят в середине ноября. Документом запрещается въезд на территорию страны иностранцам, которые имеют отношение к коррупции в крупных размерах, отмыванию денег или нарушениям прав человека. Предполагается, что закон начнет полноценно действовать с января следующего года.
Отметим, что 4 октября в нижней палате канадского парламента (Палата общин) был принят аналог акта Магнитского, в соответствии с которым ввели персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека в России.
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