Режиссер: рост поддержки националистических движений в Польше –это большая угроза для Украины

Активизация в Польше шовинистических настроений по отношению к Украине способна стать причиной цепной реакции в мире. Как передает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», об этом заявила польский кинорежиссер и сценарист Агшенка Холланд.
«Я думаю, что рост поддержки национализма в Европе или в Соединенных Штатах, активизация шовинистических движений не будет способствовать поддержке Украины. Не будет сложно догадаться, что национализм в Польше разбудит такую же тенденцию в Германии, США и тому подобное», - рассказала она.
В связи с этим, продолжила Холланд, единственным шансом для Украины в борьбе с российской агрессией может стать объединение Европы, но пока Москве удается разыгрывать игру в свою пользу.
«В мире решения должны приниматься твердо. Однако нам известно, что здесь учитываются различные интересы, россияне разыгрывают эту игру в свою пользу. Я уверена, что единственным шансом для Украины является объединенная Европа, вставшая на защиту демократических ценностей и принимающая также под свое крыло защиту Украины», - считает режиссер.