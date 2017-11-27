У Меркель дали согласие на союз с оппозицией для «большой коалиции»

По информации «Радио Свобода», немецкий канцлер Ангела Меркель, являющаяся лидером Христианско-демократического союза, дала согласие на создание «большой коалиции» с левыми социал-демократами (СПД) для завершения политического кризиса в стране, передает replyua.net.
«Мы твердо намерены создать эффективное правительство», - сообщил накануне, 26 ноября, Даниэл Гюнтер, занимающий должность консервативного лидера земли Шлезвиг-Гольштейн, по окончании состоявшейся в Берлине четырехчасовой встречи руководства ХДС в связи с попыткой законодателей создать коалицию после выборов 24 сентября. Глава СПД Мартин Шульц недавно опроверг планы его партии войти в большую коалицию с ХДС и его союзниками с ХСС, однако после этого поменял свою точку зрения.
Согласно результатам опроса социологов, 52 процента немецких граждан заявили о поддержке «большой коалиции». Тем временем, ряд аналитиков выразили опасение, что после выборов в бундестаге может вырасти количество представителей крайне правых партий, которые выступают против мигрантов.