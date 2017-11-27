Пушков: выход РФ из Совета Европы станет крупнейшей потерей для СЕ

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Сенатор из Российской Федерации имеет мнение, что выход России из Совета Европы стал бы невероятно большой проблемой финансового характера для организации, о чем пишет replyua.net.Так, Алексей Пушков, являющийся руководителем комиссии Совфеда по информационной политике, сделал комментарий в своем «Твиттере» относительно слов генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о членстве Российской Федерации в этой организации. В частности, в своем сообщении российский сенатор отметил: «Ягланд: «Уход Российской Федерации из состава Совета Европы был бы большим шагом назад». Для организации это стала бы крупнейшая потеря, и не только финансовая. Для СЕ убытки были бы гораздо больше, чем для России».Насколько известно, в Совете Европы в настоящее время рассматривается вопрос об отмене санкций против России, которые были наложены за агрессию Кремля в отношении Украины. Как заявлял генсек СЕ Турбьерн Янгланд, такое решение допускают в результате опасений, что Российская Федерация из-за этих ограничений может выйти из организации, что может нанести удар по защите прав человека в мире.