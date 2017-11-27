Совет Европы рассмотрит вопрос снятия санкций с России

Турбьерн Ягланд, генсек Совета Европы, заявил о том, что организация рассмотрит вопрос по отмене антироссийских санкций, введенных из-за агрессии России в отношении Украины, сообщает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода.
Ягланд отметил, что санкции с России могут снять по причине того, что власти РФ из-за многочисленных ограничений могут принять решение о выходе из Совета Европы, а этого допустить нельзя, поскольку такое решение будет ударом по защите прав человека. Напомним, что сейчас Россия требует восстановления права голоса в ПАСЕ. «Никто не хочет давать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Дело не в подрыве этой принципиальной позиции», – уточнил Ягланд, добавив, что представители Совета Европы должны в перспективе иметь в виду мандат организации, который предусматривает «защиту прав человека в России, в Крыму и на континенте».
По его словам, если РФ покинет Совет Европы, это станет самым негативным для Европы событием, и Европа без РФ существовать не сможет, и для нее это станет большим шагом назад.