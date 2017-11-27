валюта
СпецтемаБлогер: когда Тимошенко в жемчуге говорит о геноциде, вспоминается бабушка, у которой были одни сапожки на троих детей

Литва собирается передать Украине оружие

Литва собирается передать Украине оружие
Власти Литвы планируют предоставить Украине оружие на сумму 1,93 миллиона евро. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в проекте постановления литовского правительства, которое было подготовлено Министерством обороны.

«В приложениях к постановлению указано, что Украине могут быть переданы более 7 тысяч автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, свыше 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другая военная техника. Проект постановления правительства Литвы направлен на рассмотрение Министерству финансов и МИД страны», - сказано в постановлении литовского правительства. Напомним, что Литва является одной из немногих стран, открыто предоставляющих Украине вооружение. Ранее американский Сенат одобрил предоставление военной помощи Украине, и сейчас этот документ должен подписать президент.

Речь идет о выделении военной помощи на сумму 350 миллионов долларов, и эти средства заложены в оборонном бюджете Соединенных Штатов на будущий год. «Сенат США одобрил проект закона о «Бюджете США на 2018 г. на нужды национальной обороны», который содержит разрешение на выделение 350 млн долл. для предоставления помощи Украине», - сообщили представители посольства Украины в США.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Вокруг Донецкого университета разгорается нешуточный скандал

Срочно: Неоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях
Важное за сутки
26 ноя 2017
12116

Олешко: Зеленский не смог попрощаться со своей личной «липецкой фабрикой» под названием «Сваты», перенес сьемки в Беларусь

Интересные факты оказывается, в США, когда случается скандал с актером, который участвует в съемках фильма или сериала, его просто меняют, начинают пересъемки, либо сериал приходится закрыть.

26 ноя 2017
11046

Россия в ярости: жителям Крыма не выдают визы по российским загранпаспортам

Власти Российской Федерации намерены подать обращение в Совет Европы и Организацию объединенных наций в связи с «ограничением прав» жителей аннексированного Россией Крымского полуострова на выдачу им

26 ноя 2017
10566

Солнце умирает: ученые анонсировали смерть Земли в течение месяца

Последним временем вокруг новостей о конце света из-за столкновения загадочной планеты Нибиру с Землей возникает все больше слухов. В результате общественность приходит в паническое состояние, в

26 ноя 2017
7311

У Кым Чен Ына есть ядерное оружие и армия молодых бойцов со здоровьем 70-летних стариков, – Манн

Последний год мир пытается предугадать, удастся ли предовратить военный конфликт между США и Северной Кореей. При этом ни у кого не возникает почему-то сомнений в том, а сможет ли армия Ким Чен Ына

Последние новости

Пользователи Интернета активно обсуждают ролик с кумой Путина в поездах «Интерсити»

Пономарь: «Новости идут, чтобы приучить Россию к пониманию по этому вопросу»

Олешко: Саакашвили напомнил «медиатусовке» о временах Януковича

Руслана: «Вакарчуку нужно понять, что быть одновременно музыкантом и политиком очень сложно»

Пушков: выход РФ из Совета Европы станет крупнейшей потерей для СЕ

Вятрович оценил шансы на наказание Путина в Гааге

Власти Бали объявили высшую степень опасности из-за извержения вулкана

Богдан Карпенко: хамство Саакашвили обидело «неприкасаемых»

СМИ сообщили о целях украинского журналиста в Беларуси

Синоптики разочаровали прогнозом на 27 ноября

Блогер: россияне прекратили выкачку газа в Крыму по двум причинам: или не могут, или – чего-то сильно боятся

Совет Европы рассмотрит вопрос снятия санкций с России

За время независимости в Украине исчезло свыше 10 тысяч рек

Литва собирается передать Украине оружие

В Украину из России сбежала активистка, которую преследовала ФСБ

Трамп похвалил себя за успехи в американской экономике

Историк: «Пришло то время, когда Украина должна полностью избавиться от символов советской эпохи»

В Москве призвали США и КНДР начать переговоры

Украина получит от Литвы оружие на два миллиона евро

В госбюджете заложены деньги для полива «грязью» Украины и для манипуляций о секретных тюрьмах СБУ, – блогер

 Новости за день