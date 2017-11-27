Литва собирается передать Украине оружие

Власти Литвы планируют предоставить Украине оружие на сумму 1,93 миллиона евро. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в проекте постановления литовского правительства, которое было подготовлено Министерством обороны.
«В приложениях к постановлению указано, что Украине могут быть переданы более 7 тысяч автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, свыше 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другая военная техника. Проект постановления правительства Литвы направлен на рассмотрение Министерству финансов и МИД страны», - сказано в постановлении литовского правительства. Напомним, что Литва является одной из немногих стран, открыто предоставляющих Украине вооружение. Ранее американский Сенат одобрил предоставление военной помощи Украине, и сейчас этот документ должен подписать президент.
Речь идет о выделении военной помощи на сумму 350 миллионов долларов, и эти средства заложены в оборонном бюджете Соединенных Штатов на будущий год. «Сенат США одобрил проект закона о «Бюджете США на 2018 г. на нужды национальной обороны», который содержит разрешение на выделение 350 млн долл. для предоставления помощи Украине», - сообщили представители посольства Украины в США.