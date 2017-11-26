Манн: «Все эти пышные саммиты напоминают эпоху советского застоя»

Соломон Манн, израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал саммит Восточного партнерства, прошедший в Брюсселе, передает replyua.net.
По его словам, это «сборище» обошлось в сорок миллионов евро, однако после него остались только надоевшие штампы и общие фразы. «Все эти пышные саммиты и громогласные конференции напоминают эпоху советского застоя: от них тошнит, потому что все присутствующие традиционно лгут и лицемерят, заранее зная, что от них все ждут лжи и лицемерия. А в целом: ни один вопрос не решен, ни одного действия не предусмотрено. Саммит много и часто призывает и провозглашает, словно деревенский пастор», - пишет Манн.
По его словам, участники этого сборища потом расходятся, и никто из них не станет делать так, как призывает пастор. Эксперт отмечает, что тезис о российской агрессии в итоговую декларацию так и не попал, а его пытались «протащить» Польша, Великобритания и Украина. «Зато появился затребованный Венгрией строгий окрик в сторону Украины: она не получит поддержки, пока не изменит печально известный закон об украинизации образования. Но в целом все остались довольны, в том числе и Порошенко», - добавил Манн.