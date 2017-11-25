Создание парламентской коалиции в Германии: анонсировано возобновление переговоров

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в его стране могу быть возобновлены переговоры коалиции в обновленном формате. Как передает replyua.net, информацию соответствующего содержания распространили в пресс-службе немецкого лидера. При этом подчеркивается, что на следующей неделе запланирована встреча главы государства с руководителями проправительственного блока христианско-демократических партий ХДС/ХСС Ангелой Меркель и Хорстом Зеехофером, а также с председателем оппозиционной Социал-демократической партии Мартином Шульцем. Журналисты Deutsche Welle подчеркивают, что консультации должны состояться в пятницу, 30 ноября.
Мартин Шульц, который ранее ратовал за старт внеочередной парламентской кампании, тоже согласился на участие в переговорах.
«Федеральный президент достаточно эмоционально обратился к партиям и призвал их сесть за стол переговоров. Мы не станем от этого отказываться. Если результатом переговоров станет наше участие той или иной степени в формировании правительства, члены СДПГ примут решение об этом путем голосования», – отмечается в его сообщении в микроблоге Twitter.