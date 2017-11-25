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Сийярто: «Пока Украина не отменит закон, Венгрия не будет поддерживать ее евроатлантические усилия»

Сийярто: «Пока Украина не отменит закон, Венгрия не будет поддерживать ее евроатлантические усилия»
Венгрия не сможет поддержать евроатлантические усилия Украины до тех пор, пока украинские власти не отменят дискриминационный закон об образовании. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, такое заявление прозвучало на полях саммита Восточного партнерства от Петера Сийярто, министра иностранных дел Венгрии.

«Мы не можем этого сделать и поддержать евроатлантические усилия, ведь Киев пренебрег правами нацменьшинств и грубо нарушил Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, вступившей в силу в начале сентября», - подчеркнул глава венгерского МИДа. Сийярто при этом также отметил, что, если Украина собирается интегрироваться в НАТО и Евросоюз, она должна выполнять все международные обязательства. По словам министра, Венгрия обязательно поддержит Украину в ее европейском пути, но только после отмены закона об образовании, который, по его мнению, является дискриминационным.

«Венгрия не принесет в жертву закарпатских венгров на алтаре мировой политики», - добавил глава внешнеполитического ведомства. Напомним, что закон об образовании был принят в Украине в конце сентября. Ранее Лилия Гриневич, министр образования, заявила, что власти не собираются менять пункты этого закона.
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