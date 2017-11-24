В ЕС настаивают, что проект «Северный поток» полностью бесполезен

Так, по словам дипломата, в Брюсселе не наблюдают, что «Северный поток-2» крайне необходимый для снабжения Евросоюза, то есть, она не может быть включена в список PCI. Также он в очередной раз выразил сомнение в коммерческом характере проекта, подозревая политические мотивы.
Кроме того, член Европейской комиссии признал перспективу увеличения импорта газа в ЕС. Каньете отметил: «Внедрение энергоэффективности во время отопления зданий сократит потребление газа, однако тем временем производство газа в Европе будет снижаться. Другими словами, уровень импорта будет продолжать повышаться. Мы будем иметь нужду в газе, однако мы желаем создать нужные инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность снабжения газом». Ранее, как уже сообщалось, председатель Евросовета Дональд Туск призвал государства-члены ЕС немедленно подготовить закон, который мог бы предотвратить реализацию проекта «Северный поток-2».