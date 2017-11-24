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В ЕС настаивают, что проект «Северный поток» полностью бесполезен

В ЕС настаивают, что проект «Северный поток» полностью бесполезенЧлен Еврокомиссии по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете во время пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, 24 ноября заявил, что газопровод «Северный поток-2» не представляет собой приоритетного интереса для газоснабжения стран-членов Европейского Союза. Как информирует replyua.net, он сказал: «Северный поток – это не проект общего интереса Евросоюза (PCI)».

Так, по словам дипломата, в Брюсселе не наблюдают, что «Северный поток-2» крайне необходимый для снабжения Евросоюза, то есть, она не может быть включена в список PCI. Также он в очередной раз выразил сомнение в коммерческом характере проекта, подозревая политические мотивы.

Кроме того, член Европейской комиссии признал перспективу увеличения импорта газа в ЕС. Каньете отметил: «Внедрение энергоэффективности во время отопления зданий сократит потребление газа, однако тем временем производство газа в Европе будет снижаться. Другими словами, уровень импорта будет продолжать повышаться. Мы будем иметь нужду в газе, однако мы желаем создать нужные инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность снабжения газом». Ранее, как уже сообщалось, председатель Евросовета Дональд Туск призвал государства-члены ЕС немедленно подготовить закон, который мог бы предотвратить реализацию проекта «Северный поток-2».
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