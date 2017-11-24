Юнкер и Порошенко обсудили реформы в Украине

Петр Порошенко, президент Украины, провел встречу с Жан-Клодом Юнкером, главой Европейской комиссии, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Юнкер и Порошенко обсуждали ход реформ в Украине, возможность оптимизации финансовой помощи от Евросоюза, а также имплементацию Соглашения между ЕС и Украиной. Кроме того, стороны поговорили о стратегии по евроинтеграции Украины в энергетический и цифровой рынки Европы. «Отдельное внимание собеседники обратили на подготовку европейской инвестиционной конференции по помощи Украине, проведение которой запланировано в 2018 году», - говорится в заявлении пресс-службы. Напомним, что президент Украины прилетел в Брюссель в четверг, 23 ноября.
Порошенко примет участие в саммите Восточного партнерства. На полях саммита украинский глава проведет целый ряд важных переговоров со своими коллегами. Ожидается, что на саммит приедут лидеры Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы. Запланированы контакты с представителями этих стран по вопросам дальнейшего сотрудничества.