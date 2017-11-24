В Евросоюзе рассказали о проблемах с «планом Маршалла» для Украины

В Евросоюзе не понимают, каким образом можно запустить в действие «план Маршалла», которым предусмотрено выделение Украине финансовой помощи. Как передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», такое заявление озвучил Грант Костанян, являющийся экспертом расположенного в Брюсселе Центра исследования европейской политики.
«Для Европейского союза данная концепция не проблема, хотя нет понимания, как эта идея может быть реализована на практике. Мы получили план, который предложила Литва, однако его не готовы поддержать в нынешнем виде», - рассказал эксперт. По словам Костаняна, вероятно, нужно рассмотреть все предложения, которые существуют на сегодняшний день относительно «плана Маршалла».
«Суть мнения оппозиции в ЕС относительно предложения литовской стороны заключается в том, что Украине предложили выделить каждый год по пять миллиардов евро. Это очень большая сумма, что и стало причиной проблем с поддержкой этого плана. Возможно, нужно начать не с такой амбициозной суммы, которую странам-членам ЕС придется пояснить своим гражданам», - рассказал Костанян.