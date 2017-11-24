Британский премьер готовит «нож в спину» Путина

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в ходе открывающегося сегодня в Брюсселе пятого саммита «Восточного партнерства» выступит с заявлением о том, что нужно противостоять угрозам, исходящим со стороны России. Как передает replyua.net, такое заявление было анонсировано сотрудниками пресс-службы премьер-министра Великобритании. Подчеркивается, что Тереза Мэй предложит использовать единый подход «в процессе борьбы с угрозами и намерениями дестабилизировать ситуацию, которые исходят от других иностранных держав, таких как Российская Федерация».
Более того, Мэй сообщит, что Лондон выделит сто миллионов фунтов стерлингов (более 132 млн долларов) на протяжение пяти лет. Эти средства пойдут на борьбу с дезинформацией в странах Восточного партнерства.
«Начиная от агропромышленного сектора в Украине до технологического сектора в Беларуси в «Восточном партнерстве» присутствует очень большой потенциал, который нам следует взращивать и развивать. При этом нам нужно сохранять бдительность в отношении действий враждебных государств, таких как Россия, которые угрожают этому потенциалу и пытаются разорвать наше коллективное могущество на части», - говорится в речи Мэй.