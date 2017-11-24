Туск сделал жесткое заявление об аннексии Крыма

Дональд Туск, председатель Европейского совета, на своей странице в Твиттере написал о том, что страны Европейского Союза никогда не признают Крым частью Российской Федерации, информирует replyua.net.
По словам Туска, накануне, 23 ноября, он провел встречу с Петром Порошенко, президентом Украины, в рамках подготовки к саммиту Восточного партнерства. «С грустью вспомнили о смерти легендарной активистки Веджие Кашка и выразили солидарность с крымскотатарским сообществом и всей Украиной. ЕС никогда не признает незаконную российскую аннексию Крыма», - отметил Туск. Напомним, что Веджие Кашка, 83-летний ветеран крымскотатарского национального движения, скончалась накануне. Ей стало плохо в тот момент, когда в одном из кафе Симферополя задержали троих активистов.
Веджие увезли на «скорой», однако медики не смогли помочь женщине, и она скончалась. Крымскотатарских активистов задержали силовики. Однако позже Гаяна Юксель, член Меджлиса, заявила, что задержанные не являются членами этой организации. Их обвинили в вымогательстве у гражданина Турции.