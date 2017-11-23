С 2018 года в Польше изменятся правила трудоустройства иностранных граждан

С января 2018 года в Польше вступят в силу новые правила для иностранцев, приезжающих на заработки в эту страну. Как информирует replyua.net со ссылкой на Польское Радио, декларация о намерении трудоустроить иностранного гражданина будет заменена платным разрешением на сезонную работу – сейчас эти декларации работодатели получают бесплатно.
«Эти разрешения на сезонную работу будут двух видов: два этапа предоставления разрешений будут касаться иностранцев, которые находятся за границами Польши, а один этап – иностранцев, которые уже находятся на территории Польши и имеют разрешение на легальное пребывание на основании другом, чем сезонные работы», - заявила Мажанна Скочек, директор Уездного управления труда Груеци. По ее словам, такое понятие, как сезонная работа, будет распространяться на несколько отраслей – гастрономическую, туристическую, а также на садоводство и полеводство.
Только на основании заявления от работодателя о предоставлении разрешения на сезонную работу иностранец сможет въехать на территорию Польши и приступить к работе, также на основании такого разрешения иностранцы смогут открыть польскую визу, если у них нет биометрического паспорта.