Земана возмутила статья в российских СМИ о «Пражской весне»

В ходе встречи с главой российского правительства Дмитрием Медведевым президент Чехии Милош Земан заявил, что автор статьи на тему «Пражской весны», которую опубликовали на сайте телеканала «Звезда», принадлежавшего Министерству обороны России, является «сумасшедшим», передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle. Отмечается, что чешский глава, принесший на встречу с Медведевым копию данной публикации, сообщил, что из-за ее ему даже предлагали прервать визит в Россию. В связи с этим Земан обратился с просьбой к Медведеву заявить, что такой подход «ничего общего не имеет» с официальной позицией Кремля.
«Я готов подтвердить это, - сказал в ответ российский премьер. – Мы ничего не имеем общего с автором».
Напомним, что материал под заголовком «Чехословакия должна быть благодарна СССР за 1968 год: история «Пражской весны» на сайте разместили 21 числа текущего месяца. Автор статьи, кроме всего прочего, подчеркивал, что Прага должна благодарить Москву, так как «ввод войск в Чехословакию в 1968 году не позволил Западу совершить там «государственный переворот». Спустя некоторое время статья была удалена.