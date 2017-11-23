В Молдову не пустили российских чиновников

Делегацию из Российской Федерации, которая приехала для участия в деловом форуме «Москва – Бельцы – Молдова», не пустили на молдавскую территорию. Как передает replyua.net, такую информацию распространили журналисты местного издания Ziarul de Gardă. В интервью журналистам градоначальник Бельцы Ренато Усатый заявил, что организатором этого мероприятия стало правительство Москвы.
«В состав делегации входят чиновник правительства Москвы, ожидался приезд около десятка человек. В том числе, среди гостей встречи должны быть глава управления жилищно-коммунального хозяйства Западного округа Москвы и ряд других специалистов для проведения встречи, на которую были приглашены все мэры страны независимо от того, какую они представляют партию», – добавил он
Вместе с тем, сотрудники Пограничной полиции добавили, что десяти российским гражданам не дали разрешения въехать на территорию страны, поскольку те не пояснили четко цель своего визита. Напомним, что в начале сентября молдавские пограничники не пустили в страну представителей делегации России и Южной Осетии, направляющихся в непризнанное Приднестровье.