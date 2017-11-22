В Литве опровергли информацию о начале расследования ввоза в Украину авто на еврономерах

Сотрудники Таможенной службы Литвы не проводят каких-либо расследований по отношению ввоза на украинскую службу транспортных средств, имеющих литовскую регистрацию. Как передает replyua.net, такую информацию предоставили в пресс-службе данного ведомства. Не так давно в текущем месяце пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС) сообщили о начале проведения соответствующего расследования после поступившего запроса украинской стороны.
«Таможенники Республики Литвы, принимая во внимание не так давно распространившиеся сведения в средствах массовой информации, информируют, что она не инициировала никакого расследования в отношении транспортных средств, которые эксплуатируются в Украине», - говорится в заявлении.
Также в пресс-службе литовской таможни добавили, что ведомство продолжает сотрудничество с украинскими коллегами в соответствии с Соглашением о партнерстве между ЕС и Украиной. В процессе этого сотрудничества украинская сторона на постоянной основе контактируют с таможней Литвы относительно вопроса нарушений таможенного законодательства. «Мы передаем Украине все необходимые сведения от таможни Литвы по вопросам своих расследований», - сказано в сообщении.