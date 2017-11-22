Польша обвиняет Украину в «мерзком шантаже» из-за памятников

Тадеуш Исакович-Залесский, деятель кресовых сред ксендз, заявил о том, что предложенная Украиной формула по легализации Варшавой украинских памятников, а Киевом – польских, просто невозможна, передает replyua.net со ссылкой на Польское Радио.
«Это отвратительный шантаж, не достоин страны, которая имеет евросоюзные стремления. Захоронения жертв не должно подлежать никаким переговорам. В действительности, хотя эта страна уже четверть столетия независимая, ее власть и в дальнейшем создает препятствия в эксгумации и захоронении жертв. Принятие требований Вятровича невозможно», - заявил Исакович-Залесский. По его словам, Украина не имеет никакого права выдвигать Польше подобные условия, и не может диктовать Варшаве, что ей нужно делать, а что – нельзя.
Исакович-Залесский подчеркнул, что в Польше, в отличие от других стран, все солдаты похоронены достойно, вне зависимости от того, были ли они солдатами УПА, Красной армии или Вермахта. Напомним, что формулу по памятникам предлагал Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти.