В ПАСЕ готовят документы по снятию санкций с России

ПАСЕ получил запрос на проведение незапланированных дебатов, касающихся восстановления российской делегации в работе ассамблеи и снятия санкций с России.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Европейскую правду, этот пункт уже задокументирован на повестке дня постоянного комитета ассамблеи, и заседание пройдет в Копенгагене 24 ноября. Прямого упоминания о России в документе нет, предложенный пункт звучит следующий образом: «Защита нормативной базы Совета Европы, роль ПАСЕ – в продолжение резолюции 2186 (2017)». Однако, согласно резолюции, заседание как раз будет посвящено возвращению российской делегации в ПАСЕ, и, соответственно, автоматического снятия антироссийских политических санкций.
Как сообщается, инициаторами этого заседания стали депутаты от Нидерландов Тини Кокс и Италии Микеле Николетти. Впрочем, даже проведение дебатов не гарантирует восстановления РФ в ПАСЕ, но обсуждение такого вопроса покажет, готова или нет ассамблея к снятию санкций с России в январе, когда пройдет очередная сессия.