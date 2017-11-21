Украина ответственна за восстановление отношений с Польшей – Ващиковский

В эфире «Польского радио» глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил о своем разочаровании отношениями с Украиной, так как Киев, по его словам, не желает выполнять некоторые договоренности, информирует replyua.net. «На сегодняшний день, по истечение нескольких лет после того, как начался польско-украинский диалог, прогресс во взаимоотношениях отсутствует», - подчеркнул Ващиковский.
По его словам, оказать положительное влияние на отношения двух соседних государств мог бы возврат к воплощению ранее согласованных договоренностей, в том числе и тех, которые касаются поисково-эксгумационных работ в местах польских захоронений в Украине. Глава польской дипломатии, комментируя введение «черных списков украинцев», назвал их ответной мерой на решение, принятое украинскими лидерами.
В то же время, руководитель внешнеполитического ведомства отмечает, что официальная Варшава не прекращает поддерживать интеграцию Украины в Европейский Союз, а также не признает аннексии Крыма Российской Федерацией. Как известно, польские власти составили список граждан Украины, которым запрещен въезд на территорию Польши.