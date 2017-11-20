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Дипломат рассказал, что ждет Германию после того, как Меркель не смогла собрать коалицию

Дипломат рассказал, что ждет Германию после того, как Меркель не смогла собрать коалицию
Как передает replyua.net, попытки канцлера ФРГ Ангелы Меркель собрать правящую коалицию из трех немецких партий провалились в воскресенье, спустя почти два месяца после неудачных для нее парламентских выборов, из этого следует, что так называемая коалиция «Ямайка» так и останется только сухими прогнозами европейских политологов. По словам дипломата Вадима Трюхана, немецкие политики реально удивили и теперь еще кто-то будет забрасывать нам, украинцам, что наши политики безответственные.

Вадим Трюхан отмечает, что теперь можно запасаться поп-корном, и ждать развязки. Вариантов не много, либо будет создано правительство меньшинства, которое продержится недолго, либо Меркель пойдет на восстановление предыдущей коалиции ХДС/ХСС с СДПГ, в которой влияние Ангелы Меркель будет гораздо слабее, чем раньше. Ну и третий вариант – досрочные выборы. Какой из вариантов будет реализован один из перечисленных или какой-то другой, пока непонятно.

По словам дипломата, один факт уже очевиден – так называемая победа блока ХДС/ХСС на выборах на самом деле постоянно превращается в поражение, пока только для одного человека, как это ни прискорбно констатировать, - канцлера Ангелы Меркель. Вадим Трюхан отмечает, теперь остается лишь надеяться, чтобы эта ситуация не вызвала «эффект домино» и негативные последствия не возникли для всей Германии, Европы и конечно Украины.
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