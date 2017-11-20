Дипломат рассказал, что ждет Германию после того, как Меркель не смогла собрать коалицию

Как передает replyua.net, попытки канцлера ФРГ Ангелы Меркель собрать правящую коалицию из трех немецких партий провалились в воскресенье, спустя почти два месяца после неудачных для нее парламентских выборов, из этого следует, что так называемая коалиция «Ямайка» так и останется только сухими прогнозами европейских политологов. По словам дипломата Вадима Трюхана, немецкие политики реально удивили и теперь еще кто-то будет забрасывать нам, украинцам, что наши политики безответственные.
Вадим Трюхан отмечает, что теперь можно запасаться поп-корном, и ждать развязки. Вариантов не много, либо будет создано правительство меньшинства, которое продержится недолго, либо Меркель пойдет на восстановление предыдущей коалиции ХДС/ХСС с СДПГ, в которой влияние Ангелы Меркель будет гораздо слабее, чем раньше. Ну и третий вариант – досрочные выборы. Какой из вариантов будет реализован один из перечисленных или какой-то другой, пока непонятно.
По словам дипломата, один факт уже очевиден – так называемая победа блока ХДС/ХСС на выборах на самом деле постоянно превращается в поражение, пока только для одного человека, как это ни прискорбно констатировать, - канцлера Ангелы Меркель. Вадим Трюхан отмечает, теперь остается лишь надеяться, чтобы эта ситуация не вызвала «эффект домино» и негативные последствия не возникли для всей Германии, Европы и конечно Украины.