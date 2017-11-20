Столтенберг заверил, что НАТО готово достойно ответить на силовой удар с Востока

Таким образом, генсек прокомментировал: «Если будет угроза любого типа, то Североатлантический Альянс готов предоставить защиту всем своим союзникам. Но, если принимать к вниманию, что ситуация и угроза в сфере безопасности изменится, то Альянс будет тоже переформатирован. Мы делаем мощь ведомства большей, боевая готовность наших сил возрастает. За всю нашу историю мы впервые развертываем силы в восточной части НАТО». Кроме того, по словам генерального секретаря Альянса, члены НАТО сейчас значительно укрепляют способности по перемещению сил по странам Европы и Североатлантическому региону. Также Столтенберг подчеркнул, что ключевую роль в борьбе с терроризмом в мире играет именно НАТО.
Примечательно, что также Йенс Столтенберг акцентировал свое внимание на том, что страны-члены НАТО сейчас огромное внимание должны сосредоточить на противостояние России в ее применении кибероружия.