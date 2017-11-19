Мацеревич: агрессия Путина в Украине делает отношения Запада и РФ хуже, чем во времена холодной войны

Отвечая на вопрос, не пребывает ли Российская Федерация в состоянии некой войны с Западом, глава оборонного ведомства Польши отметил: «Не могу не согласиться. Нет никаких сомнений, что в настоящее время состояние выходит далеко за пределы того, что мы можем принимать как «холодную войну». Мы видим открытую войну в Украине, мы видим агрессию, которая нарушает все правила цивилизованного мира и разрушает международный порядок, установленный в Европе». Согласно со словами польского чиновника, Москва публично показывает, что «предоставила себе возможность изменять таким путем границы стран Европы».
Напомним, ранее сегодня издание сообщало, что Антонио Мацаревич в Канаде высказал мнение, что военные учения «Запад-2017», которые были проведены Вооруженными силами России и Беларуси, могут свидетельствовать о том, что Путин готовится к горячей агрессии.